Ещё три территории Пермского края установили дополнительные выплаты участникам СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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На этой неделе в Пермском крае на заседаниях трёх дум (в Октябрьском, Горнозаводске и Кунгуре) были рассмотрены вопросы дополнительных мер поддержки жителей, заключивших контракты о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ, чтобы принять участие в СВО.

Во вторник, 23 июля, дума Октябрьского городского округа проголосовала за установление единовременной выплаты в размере 50 тыс. руб. В четверг, 25 июля, аналогичные решения приняли думы Кунгурского и Горнозаводского округов. В Кунгуре размер выплаты составит 100 тыс. руб., в Горнозаводске — 50 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что с июля единовременные выплаты по 100 тыс. руб. от муниципалитетов будут получать контрактники Куединского округа и ЗАТО Звёздный, по 50 тыс. руб. — контрактники Добрянского ГО.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в 100 тыс. руб.

Данное расходное обязательство устанавливается на неопределённый срок. Деньги выплачиваются из резервного фонда администрации.

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