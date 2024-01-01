В Куеде Пермского края контрактникам будут выплачивать по 100 тысяч рублей

Это единовременная мера поддержки участникам СВО

Поделиться
военная спецоперация на Украине

военная спецоперация на Украине
  «Яндекс.Дзен»

Депутаты думы Куединского округа одобрили решение о единовременных выплатах по 100 тыс. руб. для участников специальной военной операции, которые проживают на территории муниципалитета.

По данным телеграм-канала «На местах», подъёмные смогут получить граждане, состоящие на воинском учете в военном комиссариате Чернушинского и Куединского округов.

Такая мера поддержки будет оказываться для жителей, заключивших контракт для участия в СВО не ранее 11 июля этого года.

Единовременная выплата предусмотрена как для граждан РФ, так и для иностранных граждан, которые решили отправиться в зону боевых действий СВО и заключили контракт с военным комиссариатом Чернушинского и Куединского округов. Деньги на выплаты будут выделяться из резервного фонда администрации округа.

Напомним, в начале июля аналогичная мера начала действовать в Добрянском городском округе и в ЗАТО Звёздный. В первом случае контрактникам выплачивают по 50 тыс. руб., а во втором — по 100 тыс. руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в 100 тыс. руб. Такое расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.

Позже остальные муниципалитеты начали вводить аналогичные меры поддержки в своих территориях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться