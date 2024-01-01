В Куеде Пермского края контрактникам будут выплачивать по 100 тысяч рублей Это единовременная мера поддержки участникам СВО Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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Депутаты думы Куединского округа одобрили решение о единовременных выплатах по 100 тыс. руб. для участников специальной военной операции, которые проживают на территории муниципалитета.

По данным телеграм-канала «На местах», подъёмные смогут получить граждане, состоящие на воинском учете в военном комиссариате Чернушинского и Куединского округов.

Такая мера поддержки будет оказываться для жителей, заключивших контракт для участия в СВО не ранее 11 июля этого года.

Единовременная выплата предусмотрена как для граждан РФ, так и для иностранных граждан, которые решили отправиться в зону боевых действий СВО и заключили контракт с военным комиссариатом Чернушинского и Куединского округов. Деньги на выплаты будут выделяться из резервного фонда администрации округа.

Напомним, в начале июля аналогичная мера начала действовать в Добрянском городском округе и в ЗАТО Звёздный. В первом случае контрактникам выплачивают по 50 тыс. руб., а во втором — по 100 тыс. руб.

Как ранее писал «Новый компаньон», в декабре 2023 года Пермская дума приняла решение о предоставлении пермякам, которые заключили с Минобороны РФ контракт для участия в СВО, единовременной выплаты в 100 тыс. руб. Такое расходное обязательство было установлено на неопределённый срок. Эти деньги выплачиваются из резервного фонда городской администрации.

Позже остальные муниципалитеты начали вводить аналогичные меры поддержки в своих территориях.

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