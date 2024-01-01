Не заплативших за посещение ООПТ в Прикамье туристов оштрафовали на 322 тысячи Средства поступят в бюджет края Поделиться Твитнуть

Камень Полюд / фото: Павел Фомин

В 2023 и 2024 годах в Пермском крае составлено более сотни протоколов на туристов, которые посещали особо охраняемые природные территории без разрешения. Общая сумма наложенных на них штрафов ставила 322 тыс. руб., об этом изданию «Текст» сообщили в краевом минприроды.

В 2023 году было составлено 11 административных протоколов за посещение ООПТ без оформленного разрешения. В 2024 году (с январь по август) — 97.

Средства от оплаты штрафов поступают в бюджет Пермского края и направляются на развитие и охрану природных территорий.

Напомним, размер штрафа за первичное нарушение составляет 3 тыс.руб., при повторном нарушении — 4 тыс. руб. Размер платы за посещение ООПТ составляет 100 руб. с человека, разрешение выдаётся сроком на три дня.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в прошлом году платным стало посещение природного парка «Пермский» (участки Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камней Полюд и Колчимский. С июля 2023-го по июнь 2024 года за посещение особо охраняемых природных территорий Пермского края туристы заплатили 3,2 млн руб. Штрафы начали взимать после 20 сентября 2023 года.

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