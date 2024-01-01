В Пермском крае за посещение природных парков туристы заплатили 3,2 млн рублей Деньги поступили в бюджет региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С июля 2023-го по июнь 2024 года за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края туристы заплатили 3,2 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на краевое министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

Плата за посещение таких территорий взимается в размере 100 руб. В прошлом году платными стали природный парк «Пермский» (участки Вишерский, Усьвинский и Чусовской), а также камни Полюд и Колчимский. Когда вводился туристический сбор, чиновники объясняли, что собранные средства направляются на развитие и охрану природных территорий.

При этом за неуплату взимается штраф: первое нарушение — 3 тыс. руб., повторное — 4 тыс. руб.

Напомним, в этом сезоне в Пермском крае существенно выросли цены на туристические сплавы по рекам. Их стоимость поднялась в среднем на 20-30%.

При этом по затратам выросло абсолютно всё, и в первую очередь стоимость услуг автоперевозчиков, которые осуществляют заброску туристов к рекам. Также поднялись цены на прокатное снаряжение: катамараны, спасательные жилеты. Ещё один фактор — с прошлого года на некоторых реках в крае (Усьва, Вишера), протекающих по природным паркам, стал взиматься туристический сбор. Кроме того, рост цен подогревается повышенным спросом на внутренний туризм.

Если в прошлом году за сплав с одного человека бралось около 4 тыс. руб., то нынче ценник поднялся до 6 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.