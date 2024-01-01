Туристические сплавы в Прикамье подорожали на 30% Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

В Пермском крае в этом сезоне существенно выросли цены на туристические сплавы по рекам. Как выяснил портал «В курсе.ру», стоимость поднялась на 20-30%.

Как рассказал изданию организатор сплавов Павел Литвинов, по затратам выросло абсолютно всё и в первую очередь стоимость услуг автоперевозчиков, которые осуществляют заброску туристов к рекам. Также поднялись цены на прокатное снаряжение: катамараны, спасательные жилеты. Подорожали и продукты. Ещё один фактор — с прошлого года на некоторых реках в крае (Усьва, Вишера), протекающих по природным паркам, стал взиматься туристический сбор. Кроме того, рост цен подогревается повышенным спросом на внутренний туризм.

Повышение цен заметили и туристы: если в прошлом году за сплав с одного человека бралось около 4 тыс. руб., то нынче ценник поднялся до 6 тыс.

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