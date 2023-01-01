Не оплативших посещение ООПТ туристов начнут штрафовать после 20 сентября Платить за посещение природных парков в Прикамье туристы обязаны с начала июля Поделиться Твитнуть

Гора Полюд / фото: со страницы ВКонтакте фонда "Вишерское наследие"

В Пермском крае не внесших плату за посещение природных парков туристов начнут наказывать административным штрафом ориентировочно после 20-х чисел сентября. Об этом изданию «Текст» сообщили в краевом минприроды, напомнив, что размер штрафа составит от 3 до 4 тыс. руб.

«Начнем штрафовать после вступления в силу изменений в постановления 33-п и 64-п», — пояснили в ведомстве.

Пока же государственные инспекторы проводят разъяснительную работу с гражданами, не оформившими разрешение на посещение ООПТ.

Напомним, 7 июля (именно с этой даты была введена плата) в Прикамье заработал сервис оплаты посещения особо охраняемых природных территорий: природного парка «Пермский», охраняемого ландшафта «Колчимский (Помяненный) камень», охраняемого ландшафта «Полюд (Полюдов камень). Размер платы составляет 100 руб. с человека, разрешение выдаётся на три дня. После оплаты на почту приходит документ, который нужно распечатать и носить при себе. В министерстве напомнили, что в парках никто не может вести сбор денег — оплата происходит только на сайте безналичным путём. В начале основных маршрутов установлены аншлаги с QR-кодом для быстрого перехода на сайт. От платы освобождены 25 льготных категорий.





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