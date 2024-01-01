Зарина Ситдикова Из-за скандала на турнире в Перми сборная России не будет играть с командой Колумбии Против южноамериканцев выйдет молодёжный состав баскетбольного клуба «Парма» Поделиться Твитнуть

Фото: Российская федерация баскетбола

Российская федерация баскетбола приняла решение об отмене матча сборной России с командой Колумбии на турнире Fonbet Кубка Дружбы в Перми, после того как спортивное руководство южноамериканцев заявило, что никого не отправляло на эти соревнования. Об этом сообщается на сайте РФБ.

Вместо встречи с колумбийцами российские баскетболисты повторно сыграют со сборной Венесуэлы. При этом пермский баскетбольный клуб «Парма», который выступал в турнире вне зачёта, прекратил своё участие в розыгрыше Fonbet Кубка Дружбы. Вместо него две оставшиеся встречи проведёт БК «Парма-М».

«В целях поддержания спортивного уровня соревнований и обеспечения равных условий для всех участников Российской федерацией баскетбола были внесены изменения в расписание Fonbet Кубка Дружбы», — пояснили в РФБ.

Таким образом, 23 августа в 16:00 пройдёт матч БК «Парма-М» и команды Колумбии, в 19:00 на паркет выйдут сборные Венесуэлы и России.

В заключительный день турнира, 25 августа, команды сыграют друг с другом повторно. Поединки состоятся в 11:30 и 14:30. Ранее на это время были запланированы матч за третье место и финал.

Напомним, после проигрыша команды из Колумбии пермскому клубу «Парма» со счётом 155:53 баскетбольная федерация республики заявила, что не отправляла на турнир в Пермь свою национальную сборную. В ответ на это в РФБ сказали, что организовали игры колумбийской команды в Fonbet Кубок Дружбы в полном соответствии с документами и подтверждениями через официальные каналы Федерации баскетбола Колумбии.

На втором этапе соревнования, который прошёл 22 августа, колумбийцы провели матч со сборной Венесуэлы и снова крупно проиграли. Итоговый счёт — 108:57 в пользу Боливарианской Республики. Во встрече пермского клуба «Парма» со сборной России победу одержала национальная команда. Игра завершилась со счётом 84:76 в пользу россиян.

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