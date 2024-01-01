Зарина Ситдикова Баскетболисты пермской «Пармы» обыграли сборную Колумбии на 102 очка В Перми стартовал Fonbet Кубок Дружбы Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В первом матче предсезонного баскетбольного турнира Fonbet Кубок Дружбы (0+), который проходит в Перми, «Парма» встретилась на паркете со сборной Колумбии. Игра завершилась со счётом 155:53 в пользу пермской команды.

Лучшим игроком поединка признан форвард «Пармы» Александр Шашков. За 18 минут он забил 27 очков, сделал семь подборов и отдал четыре передачи.

Во втором матче дня сборная России одержала победу над Венесуэлой со счётом 79:57. Самым результативным игроком встречи стал Александр Чадов, набравший 23 очка.

Как ранее писал «Новый компаньон», Fonbet Кубок Дружбы проходит в УДС «Молот» с 21 по 25 августа. В нём принимают участие национальные мужские сборные по баскетболу из России, Венесуэлы и Колумбии. БК «Парма» выступает в турнире вне зачёта.

На первом этапе соревнований команды играют между собой по круговой системе. По итогам набранных очков определятся финалисты турнира.

Сегодня, 22 августа, в 16:00 состоится игра сборных Колумбии и Венесуэлы, а в 19:00 на паркете сразятся команды России и баскетбольного клуба «Парма».

23 августа в то же время пройдут поединки Венесуэлы с «Пармой» и сборных России и Колумбии.

Матч за третье место состоится 25 августа в 11:30, а финал — в 14:00.

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