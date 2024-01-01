В августе в Перми пройдёт международный турнир по баскетболу В нём примут участие команды из трёх стран Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минспорта

С 21 по 25 августа в пермском УДС «Молот» состоится Fonbet Кубок Дружбы. На международном турнире по баскетболу встретятся национальные мужские сборные из России, Венесуэлы и Колумбии, а четвёртым участником турнира станет БК «ПАРМА». Он будет выступать вне зачёта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

По словам президента Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко, Пермь – город с сильными баскетбольными традициями, и на арене «Молота» всегда собирается множество преданных болельщиков, которые знают и любят баскетбол.

"В этот раз они могут поддержать свою родную команду БК «ПАРМА» и национальную сборную, которая, как и в прошлом году, получит международный опыт", - отметил Кириленко.

Fonbet Кубок Дружбы разделён на два этапа. На первом команды сыграют между собой по круговой системе – эти матчи пройдут 21, 22 и 23 августа. А по итогам набранных очков определятся финалисты турнира. Игра за третье место и финал состоятся 25 августа.

В рамках турнира состоится ряд специальных мероприятий в рамках благотворительной программы «ДоброFon». Все собранные средства будут направлены в один из пермских благотворительных фондов, который выберут организаторы соревнований.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.