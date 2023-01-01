Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Приближается главное спортивное событие юбилейного года Перми Сцена Театра-Театра превратится в баскетбольную площадку Поделиться Твитнуть

В Перми 19-22 октября пройдёт главное событие спортивной линейки «Пермь-300» — Всероссийский форум «Россия – спортивная держава». Об этом на заседании краевого правительства 27 сентября рассказала министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

Международный спортивный форум пройдёт в 11-й раз. Ожидается, что в Пермь приедет более 5 тыс. участников. Пермская команда в составе почти 600 спортсменов готовится достойно представить регион.

В программе события – множество особо зрелищных спортивных мероприятий необычного формата. Так, 19 октября в Театре-Театре пройдёт баскетбольный турнир – Суперкубок Единой континентальной лиги 3х3 (0+), в котором примут участие восемь команд из семи стран, в том числе стран-лидеров этого спорта — Бразилии и Италии. Пермский край тоже участвует. Татьяна Чеснокова назвала это событие «спортивным спектаклем».

В этот же день в помещении крытого футбольного манежа «Пермь Великая» состоится показательный матч по регби-7: сборная России против сборной Пермского края.

20 октября в УДС «Молот» впервые в Перми пройдёт боксёрский поединок в формате URAL FC (12+). В 11 боях встретятся боксёры из 11 стран. Ожидается, что событие привлечёт не менее 5 тыс. зрителей, так как среди участников – суперзвёзды этого спорта. В финальном поединке венесуэлец Эндер Луцес выйдет против россиянина Альберта Батыргазиева.

21 октября в пермском фиджитал-центре в рамках форума пройдёт фиджитал-фестиваль (0+) с поединками по двум дисциплинам – фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу. Игроки сражатся сначала виртуально на приставках Sony-Playstation, а затем продолжат матч на реальном спортивном поле.

Кроме того, форум предполагает программу массовых спортивных событий на набережной, которая сейчас формируется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.