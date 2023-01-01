Максим Артамонов Сцена Театра-Театра станет площадкой для турнира по баскетболу 3х3 Такая локация для соревнований выбрана впервые Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-сдужба краевого правительства

В Перми 19 октября пройдёт второй в истории Суперкубок Единой Континентальной Лиги (ЕКЛ) по баскетболу 3х3 (0+). На турнир соберутся команды из России, Сербии, КНР, Бразилии, Италии, Беларуси и Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минспорта.

Игры будут проходить в необычной локации — прямо на сцене пермского Театра-Театра. Начало матчей — с 12:00.

По мнению министра физкультуры и спорта Пермского края Татьяны Чесноковой, предстоящий турнир превратится в настоящий спектакль и пройдёт в лучших традициях популярных академических постановок. Игроки станут звёздами сцены, судьи — дирижёрами, а зрители займут места в партере и ложах.

Суперкубок в Перми положит начало шестому сезону ЕКЛ по баскетболу 3х3. В этом году он также включен в программу XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», приуроченного к празднованию 300-летия Перми.

На Суперкубке-2023 Россию будет представлять команда «Бионорд PRO». В её составе выступают серебряные призёры Олимпийских игр в Токио. Среди них воспитанник березниковской школы баскетбола Александр Зуев.

Кроме почётного чемпионского титула, на кону будет стоять призовой фонд в 3 млн руб. и путёвки в основной сезон ЕКЛ.

Трансляция баскетбольного «спектакля» будет вестись на Матч ТВ.

Пермяки смогут купить билеты с 25 сентября на сайте Кассы.ру.

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