Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев проведёт в Перми бой с Эндером Луцесом Поделиться Твитнуть

В Перми 20 октября в поединке турнира по профессиональному боксу Ural FC, который пройдёт в рамках форума «Россия — спортивная держава», встретятся олимпийский чемпион-2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6) и венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Альберт Батыргазиев пока не потерпел ни одного поражения. Он является интерконтинентальным чемпионом по версии МБФ (Международной боксёрской федерации), чемпионом Евразийского боксёрского парламента, чемпионом Азии по версии ВБА (Всемирной боксёрской ассоциации), чемпионом Европы по версии ВБО (Всемирной боксёрской организации), олимпийским чемпионом Токио, четырёхкратным чемпионом России.

Луцес возглавляет рейтинг среди боксёров из Венесуэлы во втором полулёгком весе. Он дебютировал на профессиональном ринге в начале 2018 года и уже добился двадцати побед, а особое внимание на себя обращает процент досрочных побед — 16 из 20. Он также не имеет ни одного поражения.

В 2023 году Луцес, как и Батыргазиев, провёл два успешных поединка.

Международный турнир Ural FC в прямом эфире будет показан на телеканале «Матч ТВ».

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