Зарина Ситдикова Федерация баскетбола Колумбии отрицает участие сборной страны в турнире в Перми Южноамериканцы заявили, что не получали приглашения на Fonbet Кубок Дружбы Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Российской федерации баскетбола, t.me/rusbasket

Федерация баскетбола Колумбии сделала заявление о том, что не отправляла на Fonbet Кубок Дружбы в Пермь национальную команду страны. Сообщение опубликовано на официальной странице федерации в социальной сети.

По заверению колумбийской стороны, о том, что баскетбольная сборная собирается участвовать в турнире в России, им стало известно из СМИ. Официального приглашения на участие в соревнованиях федерация якобы не получала. Кроме того, она не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе республики на поездку в Пермь для игр в Fonbet Кубке Дружбы.

«Федерация баскетбола Колумбии подаст в суд за неправомерное использование своего изображения или логотипа без предварительного разрешения», — говорится в сообщении.

В министерстве физической культуры и спорта Пермского края посоветовали «Новому компаньону» обратиться за комментарием по поводу сложившейся ситуации в пресс-службу Российской федерации баскетбола. На момент публикации материала официального заявления от РФБ не последовало.

Как писал «Новый компаньон», в первом матче турнира в Перми команда из Колумбии проиграла баскетболистам пермской «Пармы» со счётом 155:53.

Сегодня колумбийцы должны выйти на паркет против сборной Венесуэлы, а завтра — сразиться с национальной командой России.

Напомним, Fonbet Кубок Дружбы проходит в УДС «Молот» с 21 по 25 августа. В нём принимают участие мужские сборные по баскетболу из трёх стран, а также пермский клуб «Парма», выступающий вне зачёта.

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