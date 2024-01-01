Зарина Ситдикова После скандала со сборной Колумбии на турнире в Перми скорректируют расписание игр Изменения коснутся баскетбольных матчей, запланированных на 23 августа Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

После скандала с легитимностью сборной Колумбии, принимающей участие в розыгрыше Fonbet Кубка Дружбы в Перми, Российская федерация баскетбола готовит изменения в расписании матчей, запланированных на 23 августа. Об этом сообщается на сайте РФБ.

«Эти меры направлены на поддержание спортивного уровня соревнований и обеспечение равных условий для всех участников… О любых дальнейших изменениях в расписании РФБ будет оперативно информировать в своих официальных источниках», — добавили в Российской федерации баскетбола.

Напомним, после проигрыша команды из Колумбии пермскому клубу «Парма» со счётом 155:53 баскетбольная федерация республики заявила, что не отправляла на турнир в Пермь свою национальную сборную.

В ответ на это в РФБ сказали, что организовали игры колумбийской команды в Fonbet Кубок Дружбы в полном соответствии с документами и подтверждениями через официальные каналы Федерации баскетбола Колумбии, поэтому исключают какие-либо сомнения в легитимности её участия.

Сегодня, 22 августа, колумбийцы должны выйти на паркет против сборной Венесуэлы, а завтра, по изначально утверждённому расписанию, команда должна была встретиться с российскими баскетболистами.

Fonbet Кубок Дружбы стартовал в УДС «Молот» 21 августа и продлится ещё четыре дня. В нём принимают участие мужские команды по баскетболу из трёх стран, а также пермский клуб «Парма», выступающий вне зачёта.

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