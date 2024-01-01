Зарина Ситдикова РФБ считает легитимной заявленную на турнир в Перми сборную Колумбии Федерация получила подтверждения через официальные каналы колумбийской стороны Поделиться Твитнуть

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РФБ организовала игры колумбийской команды в Fonbet Кубок Дружбы в полном соответствии с документами и подтверждениями через официальные каналы Федерации баскетбола Колумбии, поэтому исключает какие-либо сомнения в легитимности её участия. Об этом говорится в пресс-релизе Российской федерации баскетбола.

В сообщении отмечается, что РФБ продолжит тесное сотрудничество с командой в рамках дальнейших мероприятий турнира.

Как ранее писал «Новый компаньон», после проигрыша команды из Колумбии пермскому клубу «Парма» со счётом 155:53 баскетбольная федерация страны через свои соцсети заявила о том, что не отправляла на Fonbet Кубок Дружбы в Пермь национальную сборную.

Южноамериканцы настаивают на том, что официального приглашения на участие в соревнованиях федерация якобы не получала. Кроме того, она не давала разрешения ни одному клубу или учебно-тренировочной школе республики на поездку в Пермь.

Напомним, Fonbet Кубок Дружбы проходит в УДС «Молот» с 21 по 25 августа. В нём принимают участие мужские команды по баскетболу из России, Венесуэлы и Колумбии, а также пермский клуб «Парма», выступающий вне зачёта. Сегодня колумбийцы должны выйти на паркет против сборной Венесуэлы.

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