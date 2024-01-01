Алёна Бронникова Депутаты гордумы Перми рассмотрят протест прокуратуры по электросамокатам 27 августа Вопрос откладывали два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании 27 августа рассмотрят протест заместителя прокурора Перми по поводу запрета парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. На сайте представительного органа опубликован проект соответствующего решения, внесённого комитетом гордумы по пространственному развитию и благоустройству.

«Пермская городская дума решила продолжить рассмотрение протеста заместителя прокурора Перми на решение Пермской городской думы от 26 марта 2024 года № 49 "О внесении изменений в правила благоустройства территории города Перми" на очередном заседании Пермской городской думы», — сообщается в документе.

Протест в гордуму прокуратура направила в мае. По мнению надзорного органа, изменения правил благоустройства, которые с подачи мэрии приняли депутаты в марте, не соответствуют федеральному законодательству, потому что постановление властей устанавливает обязательные требования к предпринимателям.

Требование может вступить в силу не ранее 1 сентября, так как принятые в отношении СИМ и сервисов кикшеринга ограничения вступили в силу 29 марта. Чиновники мэрии сослались на то, что спорный акт регулирует не предпринимательскую деятельность, а правила благоустройства и использования общественных пространств.

В конце мая депутаты приняли решение рассмотреть протест прокуратуры Перми на заседании думы в июне. Однако затем было решено перенести срок рассмотрения вопроса.

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