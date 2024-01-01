Гордума рассмотрит протест прокуратуры Перми на ограничения для электросамокатов в июне Ранее планировалось сделать это в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Протест прокуратуры Перми, который представители надзорного ведомства направили городским властями по поводу введённого запрета на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города, планируется рассмотреть на заседании думы в июне. Такое решение на комитете по пространственному развитию и благоустройству гордумы приняли 22 мая депутаты.

Документ от надзорного ведомства поступил в думу ещё в начале мая. В прокуратуре посчитали, что изменения правил благоустройства, которые с подачи мэрии приняли депутаты, не соответствуют федеральному законодательству.

В частности, постановление властей устанавливает обязательные требования к предпринимателям, поэтому может вступить в силу не ранее 1 сентября, в то время как ограничения, принятые в отношении СИМ и сервисов кикшеринга, вступили в силу 29 марта. В свою очередь, чиновники мэрии сослались на то, что спорный акт регулирует не предпринимательскую деятельность, а правила благоустройства и использования общественных пространств.

Как ранее писал «Новый компаньон», представители сервиса по аренде электросамокатов и электровелосипедов Whoosh заявляли, что прокуратура направила в гордуму протест на основании жалобы компании.

Конфликт между компаниями по аренде самокатов и пермскими властями начался после мартовской пленарки Пермской городской думы, когда депутаты с подачи мэрии приняли поправки в правила благоустройства, которые вводят ограничения по размещению СИМ в центре города. Теперь оставлять самокаты разрешается лишь на велопарковках и не в центре Перми. В противном случае их эвакуируют на штрафстоянки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.