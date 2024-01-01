Депутаты гордумы Перми хотят продлить срок рассмотрения протеста прокуратуры по электросамокатам Этот вопрос думцы собираются отложить уже второй раз Поделиться Твитнуть

Пермская городская дума

Константин Долгановский

Члены комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству решили продлить рассмотрение протеста, поступившего в мае от городской прокуратуры по поводу запрета на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По этому вопросу отчитались глава профильного комитета Михаил Черепанов и заместитель начальника управления экспертизы и аналитики аппарата думы Евгений Сапаркин.

Как рассказал Сапаркин, 6 июня в гордуму поступил иск от сервиса аренды электросамокатов «МТС Юрент», в котором компания потребовала признать недействующим решение думы об ограничении на парковку СИМ. Параллельно поступил ответ от прокуратуры на жалобу истца, и сейчас эксперты думы анализируют эти документы, поэтому Сапаркин предложил продлить рассмотрение протеста прокуратуры. Это предложение поддержал и Черепанов. В итоге комитет большинством голосов рекомендовал внести на рассмотрение думы предложение о продлении рассмотрения протеста. На какой строк, депутаты не уточнили.

Напомним, в конце мая стало известно, что протест прокуратуры Перми, который представители надзорного ведомства направили городским властями по поводу введённого запрета на парковку СИМ в центре, планируется рассмотреть на заседании думы в июне.

Документ от надзорного ведомства поступил в думу ещё в начале мая. В прокуратуре посчитали, что изменения правил благоустройства, которые с подачи мэрии приняли депутаты, не соответствуют федеральному законодательству, потому что постановление властей устанавливает обязательные требования к предпринимателям. Оно может вступить в силу не ранее 1 сентября, потому что ограничения, принятые в отношении СИМ и сервисов кикшеринга, вступили в силу 29 марта. Чиновники мэрии сослались на то, что спорный акт регулирует не предпринимательскую деятельность, а правила благоустройства и использования общественных пространств.

Конфликт между компаниями по аренде самокатов и пермскими властями начался после мартовской пленарки Пермской городской думы, когда депутаты с подачи мэрии приняли поправки в правила благоустройства, которые вводят ограничения по размещению СИМ в центре города. Теперь оставлять самокаты разрешается лишь на велопарковках и не в центре Перми. В противном случае их эвакуируют на штрафстоянки.

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