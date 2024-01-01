Депутаты гордумы Перми хотят продлить срок рассмотрения протеста прокуратуры по электросамокатам
Этот вопрос думцы собираются отложить уже второй раз
Члены комитета Пермской городской думы по пространственному развитию и благоустройству решили продлить рассмотрение протеста, поступившего в мае от городской прокуратуры по поводу запрета на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
По этому вопросу отчитались глава профильного комитета Михаил Черепанов и заместитель начальника управления экспертизы и аналитики аппарата думы Евгений Сапаркин.
Как рассказал Сапаркин, 6 июня в гордуму поступил иск от сервиса аренды электросамокатов «МТС Юрент», в котором компания потребовала признать недействующим решение думы об ограничении на парковку СИМ. Параллельно поступил ответ от прокуратуры на жалобу истца, и сейчас эксперты думы анализируют эти документы, поэтому Сапаркин предложил продлить рассмотрение протеста прокуратуры. Это предложение поддержал и Черепанов. В итоге комитет большинством голосов рекомендовал внести на рассмотрение думы предложение о продлении рассмотрения протеста. На какой строк, депутаты не уточнили.
Напомним, в конце мая стало известно, что протест прокуратуры Перми, который представители надзорного ведомства направили городским властями по поводу введённого запрета на парковку СИМ в центре, планируется рассмотреть на заседании думы в июне.
Документ от надзорного ведомства поступил в думу ещё в начале мая. В прокуратуре посчитали, что изменения правил благоустройства, которые с подачи мэрии приняли депутаты, не соответствуют федеральному законодательству, потому что постановление властей устанавливает обязательные требования к предпринимателям. Оно может вступить в силу не ранее 1 сентября, потому что ограничения, принятые в отношении СИМ и сервисов кикшеринга, вступили в силу 29 марта. Чиновники мэрии сослались на то, что спорный акт регулирует не предпринимательскую деятельность, а правила благоустройства и использования общественных пространств.
Конфликт между компаниями по аренде самокатов и пермскими властями начался после мартовской пленарки Пермской городской думы, когда депутаты с подачи мэрии приняли поправки в правила благоустройства, которые вводят ограничения по размещению СИМ в центре города. Теперь оставлять самокаты разрешается лишь на велопарковках и не в центре Перми. В противном случае их эвакуируют на штрафстоянки.
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