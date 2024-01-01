Зарина Ситдикова В Перми капитально отремонтируют обновлённый в прошлом году подземный переход на набережной Сроки выполнения работ не определены Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Подземный пешеходный переход под железнодорожными путями на набережной Камы, который в прошлом году обновили и украсили граффити на тему Пермского периода, планируется капитально отремонтировать. Об этом сообщает «Текст» со ссылкой на МКУ «Пермблагоустройство».

По информации издания, сроки выполнения капремонта на данный момент не определены, перед началом работ необходимо выполнить проектные изыскания.

Как ранее писал «Новый компаньон», Контрольно-счётная палата Перми признала расходы на ремонт другого подземного перехода, на ул. Уральской в Мотовилихинском районе Перми, безрезультатными. Объект также был приведён в порядок в 2023 году. На эти цели из городского бюджета было выделено 5,2 млн руб. Подрядная организация заменила поликарбонат на входных группах, обновила освещение, оштукатурила стены и нанесла на них изображения обитателей подводного мира. Зимой краска начала отслаиваться.

В мэрии тогда пообещали, что подрядчик восстановит граффити за свой счёт, но позже активисты Народного фронта выяснили, что на переделку ремонта перехода на ул. Уральской выделят дополнительно 11 млн руб.

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