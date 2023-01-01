Максим Артамонов На набережной завершено граффити о Пермском периоде Его нанесли на стены подземного перехода в виде геохронологической таблицы Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Перми на стенах подземного перехода у Коммунального моста закончена работа над стрит-арт проектом, посвящённом Пермскому периоду в истории Земли. Граффити рассказывает пермякам и гостям города о разных геологических периодах, в том числе Пермском, в виде хронологической шкалы. Каждая эра обозначена своим цветом, рисунком и краткой исторической справкой.

Как рассказала «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, все работы по дальнейшему обслуживанию будут проводиться в рамках содержания этого подземного перехода.

Идею создать стрит-арт проект, который сегодня значительно преобразил подземный переход, предложил Музей пермских древностей — филиал краеведческого музея. Создание граффити было поддержано администрацией Ленинского района Перми и ПАО «Уралкалий».

Максим Артамонов

Автором дизайна проекта стала пермская стрит-арт художница и профессиональный дизайнер Ника Чаадаева, а граффити выполнил художник Дмитрий Рейсов (Reiss). Куратором проекта со стороны Музея пермских древностей выступила Юлия Глазырина, заместитель директора по развитию.

Максим Артамонов

По словам дизайнера Ники Чаадаевой, цветовое решение было выбрано в соответствии с брендингом Музея пермских древностей: оранжевым цветом в геохронологической шкале обозначен пермский период. На нижнем уровне перехода отображена геохронологическая шкала с соблюдением цветовых соответствий в обозначениях по периодам и эпохам.

«Шкала несёт познавательный характер, где каждый может ознакомиться с особенностями того, как устроены геологические периоды. Существо, изображенное на одной из поверхностей, выбрано не случайно. Это горыныч пермского периода — тероцефал размером с волка, обитавший на территории Восточной Европы 260 млн лет назад. Также в проекте отображена красота каменных пород, присущих нам территориально, и пейзажные мотивы, в которых просматривается природа пермского периода, — пояснила дизайнер.

Художник Дмитрий Рейсов рассказал, что перед началом работы в подземном переходе команда проекта посещала Музей пермских древностей, изучала ящеров, отпечатки древних растений и срезы минералов.

Максим Артамонов

По его мнению, самым сложным в проекте было изображать и переносить на стены именно срезы минералов.

Максим Артамонов

Пермский период в истории Земли был открыт в 1841 году шотландским геологом Родериком Мурчисоном. В 2021 году исполнилось 180 лет со дня открытия Пермского периода, который получил название по имени нашего города. На сегодняшний день Пермь — это единственный город мира, давший название целому геологическому периоду.

Максим Артамонов

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