Максим Артамонов
На набережной завершено граффити о Пермском периоде
Его нанесли на стены подземного перехода в виде геохронологической таблицы
В Перми на стенах подземного перехода у Коммунального моста закончена работа над стрит-арт проектом, посвящённом Пермскому периоду в истории Земли. Граффити рассказывает пермякам и гостям города о разных геологических периодах, в том числе Пермском, в виде хронологической шкалы. Каждая эра обозначена своим цветом, рисунком и краткой исторической справкой.
Как рассказала «Новому компаньону» в пресс-службе администрации Перми, все работы по дальнейшему обслуживанию будут проводиться в рамках содержания этого подземного перехода.
Идею создать стрит-арт проект, который сегодня значительно преобразил подземный переход, предложил Музей пермских древностей — филиал краеведческого музея. Создание граффити было поддержано администрацией Ленинского района Перми и ПАО «Уралкалий».
Автором дизайна проекта стала пермская стрит-арт художница и профессиональный дизайнер Ника Чаадаева, а граффити выполнил художник Дмитрий Рейсов (Reiss). Куратором проекта со стороны Музея пермских древностей выступила Юлия Глазырина, заместитель директора по развитию.
По словам дизайнера Ники Чаадаевой, цветовое решение было выбрано в соответствии с брендингом Музея пермских древностей: оранжевым цветом в геохронологической шкале обозначен пермский период. На нижнем уровне перехода отображена геохронологическая шкала с соблюдением цветовых соответствий в обозначениях по периодам и эпохам.
«Шкала несёт познавательный характер, где каждый может ознакомиться с особенностями того, как устроены геологические периоды. Существо, изображенное на одной из поверхностей, выбрано не случайно. Это горыныч пермского периода — тероцефал размером с волка, обитавший на территории Восточной Европы 260 млн лет назад. Также в проекте отображена красота каменных пород, присущих нам территориально, и пейзажные мотивы, в которых просматривается природа пермского периода, — пояснила дизайнер.
Художник Дмитрий Рейсов рассказал, что перед началом работы в подземном переходе команда проекта посещала Музей пермских древностей, изучала ящеров, отпечатки древних растений и срезы минералов.
По его мнению, самым сложным в проекте было изображать и переносить на стены именно срезы минералов.
Пермский период в истории Земли был открыт в 1841 году шотландским геологом Родериком Мурчисоном. В 2021 году исполнилось 180 лет со дня открытия Пермского периода, который получил название по имени нашего города. На сегодняшний день Пермь — это единственный город мира, давший название целому геологическому периоду.
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