Максим Артамонов В Перми на набережной сделают тематическое граффити о Пермском периоде Изображение будет нанесено на стены подземного перехода Поделиться Твитнуть

Макет: пресс-служба администрации Перми

В Перми на стенах подземного перехода, который ведёт к набережной Камы от Коммунального моста, появится граффити, посвящённое Пермскому периоду. Художники приступят к работам в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Граффити будет рассказывать пермякам и гостям города о Пермском периоде в виде хронологической шкалы. Каждая эра будет обозначена своим цветом, рисунком и краткой исторической справкой.

Пермский период в истории Земли был открыт в 1841 году шотландским геологом Родериком Мурчисоном. В 2021 году исполнилось 180 лет со дня открытия Пермского периода, который получил название по имени нашего города. На сегодняшний день Пермь — это единственный город мира, давший название целому геологическому периоду.

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