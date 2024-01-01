Министр ЖКХ Прикамья представит доклад о подготовке региона к отопительному сезону Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил повестку первого пленарного заседания осенней сессии краевого парламента, которое состоится 22 августа. Депутаты обсудят во втором чтении законопроект о налоговом вычете для некоторых предприятий, увеличение выплат молодым учёным и расширение перечня видов деятельности НКО для получения господдержки.

В первом чтении будет рассмотрен проект закона об увеличении на 10 тыс. руб. ежемесячных выплат докторам наук. Предельный размер ежемесячной денежной выплаты предлагается увеличить с 20 до 30 тыс. руб. В случае принятия документа выплаты будут предоставляться с января 2025 года.

Во втором чтении с учётом поправок будет рассмотрена ещё одна инициатива губернатора о предоставлении инвестиционного налогового вычета предприятиям, которые безвозмездно передали своё имущество образовательным организациям среднего профессионального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет», а также школам и вузам.

Как отметил Валерий Сухих, подобные решения значительно укрепляют фундамент взаимодействия предприятий и образовательных учреждений региона. Кроме того, это позволит усилить материально-техническую базу для профильных классов школ.

«Получение профессиональных навыков будущих специалистов начнётся намного раньше. Этот важный шаг обеспечит качественную практико-ориентированную подготовку для того, чтобы выпускники были готовы приступить к непосредственной работе сразу по завершении своего обучения», — подчеркнул спикер.

Также будет рассмотрен проект закона о дополнении перечня видов деятельности, позволяющих НКО получать господдержку. В него планируют включить социально ориентированные НКО в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и организации, которые ведут деятельность по содержанию животных в приютах.

В рамках заседания министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень представит депутатам отчёт о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и доклад о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в регионе по итогам 2023 года. Также с докладом о подготовке региона к новому отопительному сезону выступит министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин.





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