Министр ЖКХ Прикамья представит доклад о подготовке региона к отопительному сезону
Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края
Председатель заксобрания Пермского края Валерий Сухих представил повестку первого пленарного заседания осенней сессии краевого парламента, которое состоится 22 августа. Депутаты обсудят во втором чтении законопроект о налоговом вычете для некоторых предприятий, увеличение выплат молодым учёным и расширение перечня видов деятельности НКО для получения господдержки.
В первом чтении будет рассмотрен проект закона об увеличении на 10 тыс. руб. ежемесячных выплат докторам наук. Предельный размер ежемесячной денежной выплаты предлагается увеличить с 20 до 30 тыс. руб. В случае принятия документа выплаты будут предоставляться с января 2025 года.
Во втором чтении с учётом поправок будет рассмотрена ещё одна инициатива губернатора о предоставлении инвестиционного налогового вычета предприятиям, которые безвозмездно передали своё имущество образовательным организациям среднего профессионального образования — участникам федерального проекта «Профессионалитет», а также школам и вузам.
Как отметил Валерий Сухих, подобные решения значительно укрепляют фундамент взаимодействия предприятий и образовательных учреждений региона. Кроме того, это позволит усилить материально-техническую базу для профильных классов школ.
«Получение профессиональных навыков будущих специалистов начнётся намного раньше. Этот важный шаг обеспечит качественную практико-ориентированную подготовку для того, чтобы выпускники были готовы приступить к непосредственной работе сразу по завершении своего обучения», — подчеркнул спикер.
Также будет рассмотрен проект закона о дополнении перечня видов деятельности, позволяющих НКО получать господдержку. В него планируют включить социально ориентированные НКО в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и организации, которые ведут деятельность по содержанию животных в приютах.
В рамках заседания министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень представит депутатам отчёт о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и доклад о состоянии здоровья населения и санитарно-эпидемиологическом благополучии в регионе по итогам 2023 года. Также с докладом о подготовке региона к новому отопительному сезону выступит министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин.
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