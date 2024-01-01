Алёна Бронникова В Пермском крае планируют на 10 тысяч рублей увеличить выплаты докторам наук Законопроект рассмотрят в августе Поделиться Твитнуть

В Пермском крае предложили на 10 тыс. руб. увеличить ежемесячные выплаты докторам наук. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, соответствующий законопроект на рассмотрение депутатам Законодательного собрания внёс губернатор Дмитрий Махонин.

«Предельный размер ежемесячной денежной выплаты докторам наук предлагается увеличить с 20 до 30 тыс. руб. В случае принятия законопроекта увеличенные выплаты будут предоставляться с января 2025 года», — информирует заксобрание.

Ежемесячные денежные выплаты предоставляются в Прикамье докторам наук, работающим в научных или образовательных организациях высшего образования, в случае официального подтверждения трудоустройства на должностях научно-педагогических работников. Проект о повышении выплат планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в августе.

Напомним, в минувшем феврале глава Прикамья вручил награды лауреатам премии в области науки за значимые исследования и изобретения. Он также рассказал о планах с 2025 года увеличить размер ежемесячной выплаты докторам наук до 30 тыс. руб.

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