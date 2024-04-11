В Перми на базе межвузовского кампуса начнётся разработка удобрений будущего
Проект перспективной лаборатории представлен участникам конференции молодых учёных
В межвузовском кампусе мирового уровня «Будущее Пармы» создадут лабораторию для разработки удобрений будущего. Об этом на всероссийской научно-практической конференции «Молодёжная наука 2024: технологии, инновации» сообщил руководитель дирекции кампуса Дмитрий Красильников.
Всего на территории объекта будет оборудовано 11
лабораторий по востребованным экономикой региона направлениям.
«Под научным руководством Пермского аграрно-технологического
университета разрабатывается лаборатория «Удобрения будущего», для того чтобы
вы, молодые учёные, могли в комфортных условиях заниматься научными
разработками на благо региона и всей страны», – сказал Красильников.
По словам руководителя дирекции кампуса «Будущее Пармы»,
который появится в Перми благодаря национальному проекту «Наука и университеты»,
в лаборатории «Удобрения будущего» межвузовские коллективы во взаимодействии с
индустриальными партнёрами займутся разработкой продуктов и технологий питания растений
на основе быстромодифицируемых удобрений, а также образовательных программ для
закрытия кадровых потребностей отрасли.
Научно-практическая конференция «Молодёжная наука 2024:
технологии, инновации» проходит в Пермском государственном
аграрно-технологическом университете им. Д.Н. Прянишникова (ГАТУ) с 8 по 12
апреля в рамках всероссийского форума «Современные агробиотехнологии – основа
здоровья нации», приуроченного к Десятилетию науки и технологий в РФ. Конференция
работает по восьми направлениям в 29 секциях. На участие в ней было подано 720
заявок от представителей вузов Перми, Кирова, Уфы, Тюмени, а также Луганского
государственного аграрного университета имени К.Е. Ворошилова и Донбасской
аграрной академии. Помимо этого, есть иностранные делегаты из Белоруссии и
Туркменистана.
Как отметил в своём обращении к участникам конференции ректор Пермского ГАТУ Алексей Андреев, наука является главным драйвером развития агропромышленного комплекса.
«Прикладной аспект ваших исследований необходим
для того, чтобы ваши разработки превращались в готовую продукцию для
агропредприятий. А над созданием условий для вашей работы университет работает
совместно с регионом», – сказал Андреев.
Ректор ПГАТУ также отметил внимание губернатора Пермского
края Дмитрия Махонина к проблематике развития агротехнологий и выразил
уверенность, в том, что участники конференции продолжат свой научный путь в
университете в статусе магистрантов и аспирантов, и что при поддержке правительства
Пермского края они смогут реализовать свой потенциал на благо отрасли.
Напомним, в минувшем феврале глава Прикамья вручил награды
лауреатам премии в области науки за значимые исследования и изобретения, а
также рассказал об усилении региональных мер поддержки учёных – в планах
регионального правительства, начиная с 2025 года, увеличить размер ежемесячной
выплаты докторам наук до 30 тыс. руб.
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