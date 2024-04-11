В Перми на базе межвузовского кампуса начнётся разработка удобрений будущего Проект перспективной лаборатории представлен участникам конференции молодых учёных Поделиться Твитнуть

В межвузовском кампусе мирового уровня «Будущее Пармы» создадут лабораторию для разработки удобрений будущего. Об этом на всероссийской научно-практической конференции «Молодёжная наука 2024: технологии, инновации» сообщил руководитель дирекции кампуса Дмитрий Красильников.

Всего на территории объекта будет оборудовано 11 лабораторий по востребованным экономикой региона направлениям.

«Под научным руководством Пермского аграрно-технологического университета разрабатывается лаборатория «Удобрения будущего», для того чтобы вы, молодые учёные, могли в комфортных условиях заниматься научными разработками на благо региона и всей страны», – сказал Красильников.

По словам руководителя дирекции кампуса «Будущее Пармы», который появится в Перми благодаря национальному проекту «Наука и университеты», в лаборатории «Удобрения будущего» межвузовские коллективы во взаимодействии с индустриальными партнёрами займутся разработкой продуктов и технологий питания растений на основе быстромодифицируемых удобрений, а также образовательных программ для закрытия кадровых потребностей отрасли.

Научно-практическая конференция «Молодёжная наука 2024: технологии, инновации» проходит в Пермском государственном аграрно-технологическом университете им. Д.Н. Прянишникова (ГАТУ) с 8 по 12 апреля в рамках всероссийского форума «Современные агробиотехнологии – основа здоровья нации», приуроченного к Десятилетию науки и технологий в РФ. Конференция работает по восьми направлениям в 29 секциях. На участие в ней было подано 720 заявок от представителей вузов Перми, Кирова, Уфы, Тюмени, а также Луганского государственного аграрного университета имени К.Е. Ворошилова и Донбасской аграрной академии. Помимо этого, есть иностранные делегаты из Белоруссии и Туркменистана.

Как отметил в своём обращении к участникам конференции ректор Пермского ГАТУ Алексей Андреев, наука является главным драйвером развития агропромышленного комплекса.

«Прикладной аспект ваших исследований необходим для того, чтобы ваши разработки превращались в готовую продукцию для агропредприятий. А над созданием условий для вашей работы университет работает совместно с регионом», – сказал Андреев.

Ректор ПГАТУ также отметил внимание губернатора Пермского края Дмитрия Махонина к проблематике развития агротехнологий и выразил уверенность, в том, что участники конференции продолжат свой научный путь в университете в статусе магистрантов и аспирантов, и что при поддержке правительства Пермского края они смогут реализовать свой потенциал на благо отрасли.

Напомним, в минувшем феврале глава Прикамья вручил награды лауреатам премии в области науки за значимые исследования и изобретения, а также рассказал об усилении региональных мер поддержки учёных – в планах регионального правительства, начиная с 2025 года, увеличить размер ежемесячной выплаты докторам наук до 30 тыс. руб.

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