Алёна Бронникова В Пермском крае расширят перечень видов деятельности НКО на получение субсидий В действующем законе учтут федеральные изменения Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

В парламент Пермского края внесли законопроект о дополнении перечня видов деятельности, которые позволяют некоммерческим организациям (НКО) рассчитывать на государственную поддержку. Информация об этом появилась в соцсетях пресс-службы заксобрания.

Документом предлагается добавить в перечень получателей субсидии социально ориентированные НКО в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Также туда войдут организации, которые способствуют развитию форм устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей. Возможность получения субсидии предусматривается и для тех НКО, которые ведут деятельность по содержанию животных в приютах.

Кроме того, этим же законопроектом уточняется, что государственные и муниципальные учреждения не могут быть признаны социально ориентированными НКО. В пресс-службе Законодательного собрания Прикамья уточняют, что корректировки в краевой закон вносятся в соответствии с федеральными изменениями.

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