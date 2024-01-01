В Прикамье предприятия смогут получать налоговый вычет за передачу имущества школам и вузам Соответствующий законопроект депутаты краевого парламента рассмотрят в конце августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты экономического комитета заксобрания Пермского края одобрили поправки в проект закона о налоговом вычете для предприятий за передачу имущества школам и вузам. Об этом сообщает официальный телеграм-канал краевого парламента.

В июне этого года парламентарии в первом чтении одобрили инициативу губернатора Дмитрия Махонина, который предложил предоставить инвестиционный налоговый вычет организациям, безвозмездно передавшим своё имущество образовательным организациям. Речь идёт об учреждениях среднего профессионального образования (СПО) — участниках федерального проекта «Профессионалитет».

Поправки, которые профильный комитет принял ко второму чтению, расширяют перечень основных образовательных программ. В частности, теперь льготы смогут получить не только СПО, но и школы, а также вузы.

Поправки устанавливают действие льготы до 31 декабря 2030 года. Законопроект депутаты краевого парламента рассмотрят на заседании 22 августа.

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