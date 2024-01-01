Обвиняемый в убийстве главы пермского отделения «Зова народа» отправится на СВО Уголовное дело в отношении него может быть приостановлено Поделиться Твитнуть

скриншот видео прокуратуры Московской области

Обвиняемый в убийстве Антона Еговцева, руководителя пермского отделения движения «Зов народа», Дмитрий Матвеев отправится на специальную военную операцию, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Согласно информации издания, уголовное дело по статье «Убийство» может быть приостановлено, так как Матвеев выразил желание идти на СВО.

Как пишет тг-канал, жена Еговцева опасается, что после возвращения со специальной военной операции Матвеев может снова начать преследовать её. Как уточняет «Осторожно, новости», следственные органы направляли Матвеева на психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы.

Фото со страницы Антона Еговцева ВКонтакте

Напомним, Антона Еговцева убили в Лобне Московской области в ночь на 7 июня 2024 года. Обвиняемый 38-летний тренер будто бы взял сумку с ножом и топором, приехал к дому Еговцева, замазал краской глазок в квартиру, где жил общественник, а затем обесточил подъезд, чтобы выманить мужчину на лестничную клетку. Когда Еговцев вышел, он нанёс ему восемь ножевых ранений. Перед тем как покинуть место происшествия, преступник кровью жертвы нарисовал на стене сердце. Еговцев скончался до приезда полиции.

Как сообщали СМИ, Матвеев был влюблён в жену общественного активиста и «хотел забрать её к себе».





В суде, где избиралась мера пресечения, Матвеев заявил , что не признаёт вину.





Похоронили Антона Еговцева 13 июня на Луговском кладбище в Подмосковье.

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