Убит руководитель Пермского отделения организации «Зов народа» Антон Еговцев Ему нанесли несколько ножевых ранений Поделиться Твитнуть

Фото со страницы Антона Еговцева ВКонтакте

Заместителя председателя общественной организации «Зов народа» и руководителя Пермского отделения Антона Еговцева убили в ночь на 7 июня в Подмосковье. Об этом сообщили сразу несколько федеральных телеграм-каналов.

Еговцеву нанесли 8 ножевых ранений. В убийстве подозревается 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, который, по данным СМИ, был влюблён в жену общественного активиста и «хотел забрать её к себе».

Убийство произошло ночью. Мужчина приехал к дому Еговцева на своём «Хёндай Крета», подкараулил и напал. Во время драки он сам получил колотую рану предплечья. Скрывшись с места преступления, он самостоятельно добрался до больницы. Там у мужчины диагностировали психическое расстройство. Еговцев скончался до приезда полиции.

Телеграм-канал SHOT со ссылкой на мать Дмитрия Матвеева пишет, что она была с ним ночью в больнице, а её сын лежал на кушетке раненый и будто ни её, ни что-либо вокруг не слышал.

Жена убитого пресс-секретаря и зампредседателя движения «Зов Народа» Екатерина Еговцева рассказала, что несколько лет Матвеев её преследовал. Она обращалась в полицию, но там на заявления якобы не реагировали.

Как уточняет телеграм-канал Baza, за несколько часов до трагедии к соседке Еговцева пришёл неизвестный мужчина в зелёной футболке, представившись курьером: он просил номер телефона Антона и сказал, что посылку надо передать лично. Позже он подходил и к консьержке, пытаясь выведать контакты Антона.

«Зов народа» позиционирует себя как общественное движение, основная цель которого — «защита населения, возрождение России, её традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории».

Среди основных направлений деятельности организации значится правозащита (юридическая помощь), защита истории, развитие духовности, нравственности и института семьи, культурно-спортивная пропаганда и подготовка новых лидеров в политике.

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