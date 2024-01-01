Обвиняемый в убийстве пермского общественника арестован Фигурант не признаёт вину Поделиться Твитнуть

скриншот видео прокуратуры Московской области

Дмитрий Матвеев, обвиняемый в убийстве заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, арестован. Меру пресечения 9 июня вынес Лобненский суд. Матвеев помещён в СИЗО до 7 августа. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

В суде 38-летний тренер по мотокроссу заявил, что не признаёт вину, и просил поместить его под домашний арест. В зал заседания его доставили с перебинтованной рукой. По одной из версий, его ранил в ходе борьбы убитый, по другой — Матвеев специально себя ранил сам, уходя с места преступления.

Дмитрий Матвеев / фото: regions.ru

Напомним, убийство произошло в ночь на 7 июня в Лобне Московской области. Обвиняемый будто бы приехал к дому Еговцева на своём «Хёндай Крета», взял сумку с ножом и топором, замазал глазок в квартиру, где жил общественник, а затем обесточил подъезд, чтобы выманить мужчину на лестничную клетку. Когда Еговцев вышел, он нанёс ему восемь ножевых ранений. Перед тем как покинуть место происшествия, преступник кровью жертвы нарисовал на стене сердце. Еговцев скончался до приезда полиции.

Как сообщали СМИ, Матвеев был влюблён в жену общественного активиста и «хотел забрать её к себе».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.