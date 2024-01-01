Убитого общественника из «Зова народа» Антона Еговцева похоронят в Перми Поделиться Твитнуть

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Заместителя председателя общественной организации «Зов народа» и руководителя Пермского отделения Антона Еговцева, убитого 7 июня в Подмосковье, похоронят в Перми. Об этом сообщил глава федерального «Зова народа» Сергей Зайцев.

«Приняли решение хоронить на территории малой родины — в Перми. Там у него все родственники. Будем туда перевозить. Нужно будет еще отпевание провести и потом уже похороны», — рассказал Зайцев изданию MSK1.RU.

Убийство произошло ночью. Подозреваемый в преступлении 37-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев приехал к дому Еговцева на своём «Хёндай Крета», взял сумку с ножом и топором, замазал глазок в квартиру, где жил общественник, а затем обесточил подъезд, чтобы выманить мужчину на лестничную клетку. Когда Еговцев вышел, он нанёс ему восемь ножевых ранений. Перед тем, как покинуть место происшествия, преступник кровью жертвы нарисовал на стене сердце. Еговцев скончался до приезда полиции.

Как сообщали СМИ, Матвеев был влюблён в жену общественного активиста и «хотел забрать её к себе».

В СК по Московской области сообщили о задержании подозреваемого. Сейчас он в реанимации. Во время убийства Матвеев также получил ножевое ранение.

Сообщается, возбуждены два уголовных дела по статьям «Убийство» и «Халатность». Фигурантами последнего могут стать полицейские, которые не отреагировали на сигналы Еговцева и его жены, что их преследует Матвеев.

Известно, что общественники движения «Зов народа» занимались тем, что писали обращения в правоохранительные органы с требованием проверить на наличие составов преступления действия или высказывания известных людей: например, лидера музыкальной группы «Автоспорт» Андрея Ванюкова, музыкантов «Би-2», Лолиты Милявской, Аллы Пугачевой, Элджея и др. Также «Зов народа» призывал проверить блогера Анастасию Ивлееву и ее «голую вечеринку».

Антон Еговцев, работая в Перми, принимал участие в отмене фестиваля магии, выставки «Возвращение Бога домой», «Бала Антихриста» в ночном клубе The Friends и др.

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