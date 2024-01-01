Убитого зампреда движения «Зов народа» из Перми похоронят 13 июня в Подмосковье Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, убитого в подъезде собственного дома в Подмосковье, похоронят в Лобне, а не в Перми, как сообщалось ранее. Об этом проинформировали соратники Еговцева в telegram-канале общественного движения.

«Сначала мы хотели организовать прощание на его родине, в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками и друзьями решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы как можно больше людей могли проститься с Антоном», — говорится в информации.

12 июня тело погибшего забрали из морга, а 13 июня в 8:30 желающих проститься с общественником пригласили на божественную литургию в Серафимовский храм (Лобня, ул. Катюшки, 62а). Отпевание начнётся в 11:00, на 12:00 запланировано отправление на Луговское кладбище.

Напомним, убили Еговцева в ночь на 7 июня в Лобне. Обвиняемый, 38-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, будто бы взял сумку с ножом и топором, приехал к дому Еговцева на своём «Хёндай Крета», замазал краской глазок в квартиру, где жил общественник, а затем обесточил подъезд, чтобы выманить мужчину на лестничную клетку. Когда Еговцев вышел, он нанёс ему восемь ножевых ранений. Перед тем как покинуть место происшествия, преступник кровью жертвы нарисовал на стене сердце. Еговцев скончался до приезда полиции.

Как сообщали СМИ, Матвеев был влюблён в жену общественного активиста и «хотел забрать её к себе».

Обвиняемый в убийстве арестован до 7 августа. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. В суде, где избиралась мера пресечения, Матвеев заявил, что не признаёт вину. В зал заседания его доставили с перебинтованной рукой. По одной из версий, его ранил в ходе борьбы убитый, по другой — Матвеев специально ранил себя сам, уходя с места преступления.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.