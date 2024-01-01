Убитого зампреда движения «Зов народа» из Перми похоронят 13 июня в Подмосковье
Заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева, убитого в подъезде собственного дома в Подмосковье, похоронят в Лобне, а не в Перми, как сообщалось ранее. Об этом проинформировали соратники Еговцева в telegram-канале общественного движения.
«Сначала мы хотели организовать прощание на его родине, в Пермском крае. Однако после обсуждения с родственниками и друзьями решили организовать открытые похороны в Подмосковье, чтобы как можно больше людей могли проститься с Антоном», — говорится в информации.
12 июня тело погибшего забрали из морга, а 13 июня в 8:30 желающих проститься с общественником пригласили на божественную литургию в Серафимовский храм (Лобня, ул. Катюшки, 62а). Отпевание начнётся в 11:00, на 12:00 запланировано отправление на Луговское кладбище.
Напомним, убили Еговцева в ночь на 7 июня в Лобне. Обвиняемый, 38-летний тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, будто бы взял сумку с ножом и топором, приехал к дому Еговцева на своём «Хёндай Крета», замазал краской глазок в квартиру, где жил общественник, а затем обесточил подъезд, чтобы выманить мужчину на лестничную клетку. Когда Еговцев вышел, он нанёс ему восемь ножевых ранений. Перед тем как покинуть место происшествия, преступник кровью жертвы нарисовал на стене сердце. Еговцев скончался до приезда полиции.
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