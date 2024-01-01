Пермский краевой суд оставил начальницу УКСа Перми в СИЗО до 7 октября Ирине Чирковой предъявили обвинение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника начальника УКСа Перми Ирины Чироковой на меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 октября. Жалоба была рассмотрена 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, меру пресечения Чирковой 10 августа избрал Дзержинский районный суд.

На сегодняшнем заседании также стало известно, что чиновнице предъявлено обвинение в получении взятки.

Как сообщал «Новый компаньон», по версии следствия, Ирина Чиркова в 2022 году получила 5,5 млн руб. от директора ООО «Строительно-монтажный трест №6» Сергея Микова. Предприниматель рассчитывал на общее покровительство при приёмке незавершённых работ на социально значимых объектах Перми.

По данному факту СУ СКР по Пермскому краю были возбуждены дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

10 августа Дзержинский районный суд также арестовал Сергея Микова. Он отправлен в СИЗО до 8 октября. Известно, что 15 августа в Пермском краевом суде состоится судебное заседание по рассмотрению его апелляционной жалобы на арест.

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