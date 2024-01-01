Подозреваемую в получении взятки главу УКСа Перми арестовали до 7 октября Обвинение планируется предъявить ей 14 августа Поделиться Твитнуть

Ирина Чиркова / фото: ВЕТТА

Начальнице Управления капитального строительства администрации Перми, подозреваемой в коррупционных преступлениях, назначили меру пресечения. Дзержинской районный суд 10 августа постановил поместить чиновницу в следственный изолятор до 7 октября 2024 года. Обвинение планируется предъявить ей 14 августа. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Информацию подтвердили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, что Ирина Чиркова, возглавляющая УКС мэрии Перми, была задержана по подозрению в получении взятки в 2022 году в размере 5,5 млн работ от директора ООО «Строительно-монтажный трест №6» Сергея Микова в обмен за общее покровительство при приёмке фактически не выполненных работ по реконструкции социально значимых объектов в Перми. В настоящее время в следственном отделе по Дзержинскому району г. Пермь СУ СКР по Пермскому краю возбуждены дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

В последнее время Трест №6 выполнял контракты по реконструкции пермского Дворца молодёжи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье», общая стоимость которых превышает 730 млн руб.

Сергей Миков также был арестован 10 августа. Дзержинский районный суд принял решение о его содержании в СИЗО до 8 октября.

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