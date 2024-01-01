Зарина Ситдикова Роспатент повторно рассмотрит жалобу на использование товарного знака «Счастье не за горами» Вернуться к спору вокруг авторских прав обязал суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд по интеллектуальным правам признал недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) об использовании товарного знака «Счастье не за горами» предпринимателем из Нытвы Алексеем Мальцевым. Об этом со ссылкой на адвоката автора одноимённого арт-объекта, установленного на набережной Перми, сообщает Properm.ru.

Как писал «Новый компаньон», в прошлом году Алексей Мальцев зарегистрировал товарный знак «Счастье не за горами» в Роспатенте. Бизнесмен планировал выпускать под этим названием одежду и обувь, а также получать часть прибыли от продажи сувенирной продукции с этим словосочетанием.

Через некоторое время автор пермского арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов потребовал у ведомства отозвать права на использование, как он считал, его фразы. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки с таким названием.

Жалоба Бориса Матросова была рассмотрена в начале текущего года. В ходе заседания Роспатент отказал художнику в удовлетворении требований, после чего он обратился в суд.

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