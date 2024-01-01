Борис Матросов оспорит решение Роспатента по объекту «Счастье не за горами» в Перми Он обратится в суд по интеллектуальным правам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автор арт-объекта «Счастье не за горами» Борис Матросов планирует подать в суд на решение Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатента). Ранее Матросов не смог добиться отмены прав предпринимателя Алексея Мальцева из Нытвы на одномённый товарный знак — соответствующее решение вынес Роспатент. Жалоба Матросова была рассмотрена в Роспатенте 9 января 2024 года. В ходе заседания художнику отказали в её удовлетворении.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на патентного поверенного, управляющего партнёра адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Романа Ахметова, решение будет обжаловано в суде по интеллектуальным правам.

Ахметов пояснил, что позиция палаты по патентным правам не основана на действующем законодательстве и сводится к известности фразы «Счастье не за горами».

«Но в данном случае, речь идёт об известном на всю Россию арт-объекте, у которого существует название «Счастье не за горами», а не об авторстве самой фразы. Регистрировать в качестве товарного знака название известного произведения запрещает закон», — отметил Ахметов.

Напомним, во время разбирательства в Роспатенте Борис Матросов ссылался на известность фразы благодаря своему арт-объекту, который включён в путеводители как одна из достопримечательностей Перми. Алексей Мальцев настаивал, что фраза «счастье не за горами» сама по себе не ассоциируется с конкретной инсталляцией и означает просто «счастье близко и достижимо», поэтому не может считаться результатом творческого труда Морозова.

В итоге коллегия Роспатента согласилась с доводами Алексея Мальцева, отметив, что ещё в 1859 году было опубликовано произведение Николая Добролюбова под названием «Счастие не за горами».

Товарный знак «Счастье не за горами» Алексей Мальцев зарегистрировал в Роспатенте в апреле 2023 года, чтобы запустить под этим названием производство одежды и обуви. Он также начал предлагать сувенирным лавкам и издателям платить ему проценты с продаж, ссылаясь на то, что он является правообладателем. Некоторые из них согласились на это предложение. В августе того же года Борис Матросов потребовал отозвать права у Мальцева. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки, как он считал, с его фразой.

Арт-объект «Счастье не за горами» установили на набережной Камы в Перми в 2009 году. С тех пор он стал одним из символов города и визитной карточкой Перми.

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