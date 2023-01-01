Алёна Бронникова У пермской фразы «Счастье не за горами» появился правообладатель Патент оформлен в категории "одежда и обувь" Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский предприниматель Алексей Мальцев зарегистрировал патент на производство одежды и обуви под товарным знаком «Счастье не за горами», сообщает 59.ru.

Идея запустить одежду под знаковой фразой пришла в голову Мальцеву в ноябре 2022 года. Первые продажи начались в феврале этого года, а в конце марта Роспатент зарегистрировал товарный знак. Теперь другие предприниматели могут размещать «Счастье не за горами» на вещах только с его разрешения. Совместно с «Пермь-300» Мальцев разработал линейку футболок к юбилею Перми.

Бизнесмен отметил, что авторские права оформлены только на категорию "одежда и обувь". Знаменитый арт-объект принадлежит художнику Борису Матросову, и патент принадлежит не самой фразе, а изображению пермской достопримечательности, выполненной красными буквами и именно в этом шрифте, на фоне Камы.

«Фраза принадлежит нам: мы подали официальную заявку в Роспатент, заплатили все госпошлины и налоги. Только мы имеем право писать «Счастье не за горами» с использованием всевозможных шрифтов и цветов, с разными коллаборациями», — цитирует Мальцева новостной портал.

«Новый компаньон» рассказывал о переносе арт-объекта «Счастье не за горами». Буквы переместили так, чтобы фонарный столб не портил фотографии.

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