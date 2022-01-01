Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Перенос арт-объекта «Счастье не за горами» был согласован с краевыми властями Специалисты пришли к заключению, что фонарный столб переместить невозможно Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

В пресс-службе администрации губернатора Прикамья 25 января прокомментировали ситуацию с перемещением арт-объекта «Счастье не за горами» в Перми:

— Краевой Минтранс, занимавшийся ремонтом причалов у здания Речного вокзала, по поручению губернатора детально проработал вопрос с возможным перемещением столба освещения, находящегося за арт-объектом. По заключению специалистов, перенос столба нарушит требования по освещению причальной стенки.

Сейчас совместно с администрацией Перми было принято решение перенести на несколько метров надпись. Таким образом, был найден компромиссный выход из ситуации: «Счастье» осталось в границах пешеходной части за Речным вокзалом, а пермяки и туристы могут, как и прежде, делать красивые фото с видом на Каму. Ответственным ведомствам города и края было указано на необходимость согласования действий.

Напомним, накануне, 24 января, арт-объект Бориса Матросова «Счастье не за горами», популярный у фотографов и блогеров, неизвестный подрядчик демонтировал и начал перемещать на новое место, не поставив в известность балансодержателя — Городской центр охраны памятников.

Ранее надпись, вернувшаяся с реставрации, оказалась смонтирована на фоне фонарного столба, который портил «инстаграммный эффект». Появилась даже шутка: «Счастье не за горами, а за фонарным столбом». Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился перенести мешающий фотографам столб. Как оказалось, это технически невозможно.

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