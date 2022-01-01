Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми переносят арт-объект «Счастье не за горами» Действия подрядчика не согласованы с Городским центром охраны памятников Поделиться Твитнуть

Юлия Усольцева

Знаменитую надпись «Счастье не за горами» — арт-объект художника Бориса Матросова — 24 января начали передвигать на новое место на набережной у Речного вокзала Перми.

В ноябре 2022 года объект, вернувшийся после реставрации, был установлен так, что в центре надписи оказался фонарный столб, который нарушил «инстаграммность» пейзажа.

Министерство транспорта Пермского края, которое занималось реконструкцией набережной, в том числе установками системы освещения, предложило перенесли надпись, однако Наиля Аллахвердиева — директор музея PERMM, в рамках паблик-арт-программы которого был создан объект, возразила, что надпись должна оставаться на месте, поскольку она находится напротив спуска, откуда удобно делать фотографии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял сторону музея и поручил до конца января перенести на новое место фонарь.

Тем не менее, неизвестный подрядчик решил перенести именно буквы.

При этом не были поставлены в известность ни Наиля Аллахвердиева — она узнала о событиях от «Нового компаньона», ни Городской центр охраны памятников, на балансе которого находится арт-объект.

Городской телеграм-канал «Пермь Первая» написал по этому поводу:

«Действия, которые сейчас совершаются в отношении букв, не согласованы с балансодержателем — Городским центром охраны памятников. Никаких уведомлений в адрес учреждения не поступало. Специалисты Центра выехали на место, зафиксировали факт противоправных действий в отношении муниципального имущества. В связи с этим готовится предписание в отношении подрядчика.

Напомним, 28 декабря губернатор Прикамья Дмитрий Махонин давал поручение до конца января перенести именно столб за арт-объектом, а не буквы».

Министерство транспорта пока воздерживается от комментирования ситуации.

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