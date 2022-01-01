Счастье есть Фоторепортаж о том, как на набережную Перми возвращали популярный арт-объект Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вернули на прежнее место текстовый арт-объект «Счастье не за горами». В октябре его демонтировали из-за реконструкции части набережной и причалов возле здания Речного вокзала Перми. Теперь он вновь радует пермяков.

Мы засняли процесс установки арт-объекта и сделали фоторепортаж. Предлагаем читателям посмотреть, как это было.

Константин Долгановский

Популярный символ Перми был создан российским художником Борисом Матросовым в 2005 году для фестиваля «Арт поле», а спустя четыре года его установили рядом с Речным вокзалом. Долгое время у арт-объекта был неопределённый статус, и лишь в 2019 году на нём появилась табличка с указанием имени Бориса Матросова. За несколько лет один из главных неформальный символов Перми подвергался атакам вандалов.

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