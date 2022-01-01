Максим Артамонов В Перми могут переставить арт-объект «Счастье не горами» Пермские фотографы раньше жаловались, что фонарный столб портит кадры Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

Власти рассмотрят вопрос о переносе букв арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной Камы от фонарного столба. Об этом рассказал министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», отвечая на вопрос зрителей.

«Давайте понимать следующее: пассажирские причалы очень долго добивались финансирования этого объекта. В итоге получили, запроектировали, в декабре месяце будет сдача этого объекта. Столбы освещения, которые там установлены, сделаны на основании проекта. Он включает светотехнический расчёт и расстановку опор», — сообщил чиновник.

Министр пояснил, что «здесь больше вопросов к людям культуры, которые установили этот арт-объект», потому что «компановка расстановка опор позволяла разместить его между столбами».

«Сейчас мы указываем на это людям культуры, что буквы, наверное, необходимо просто переставить. То есть не надо подходить какими варварскими методами и убирать элементы освещения. Я думаю, что мы договоримся и просто эти буквы переставим, и людям будет нормально, комфортно фотографироваться и не испытывать те трудности, которые они сейчас испытывают», — пояснил Вешняков.

Он также отметил, что все виды работ, выполненные на этом объекте, сделаны с учётом того, что их будет затапливать. «Сделали так, чтобы после схода воды всё осталось на своих местах», — добавил чиновник.

Напомним, текстовый арт-объект «Счастье не за горами» вернули на прежнее место больше недели назад после ремонта части набережной и причалов возле здания Речного вокзала. В конце ноября фотографы обратились к властям с просьбой перенести световую опору, чтобы она не портила кадры.

Популярный символ Перми был создан российским художником Борисом Матросовым в 2005 году для фестиваля «Арт поле», а спустя четыре года его установили рядом с Речным вокзалом. Долгое время у арт-объекта был неопределённый статус, и лишь в 2019 году на нём появилась табличка с указанием имени Бориса Матросова. За несколько лет один из главных неформальных символов Перми подвергался атакам вандалов.

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