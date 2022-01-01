Губернатор распорядился убрать столб за арт-объектом «Счастье не за горами» Работы должны быть выполнены до конца января Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Фонарный столб за арт-объектом «Счастье не за горами» уберут. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, рассказывая о завершении реконструкции участка пермской набережной.

«Дал поручение перенести его, подрядчик пообещал сделать это до конца января», — написал глава Прикамья.

Напомним, ранее власти заявляли, что скорее готовы рассматривать вопрос о переносе букв.

Министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков в ходе прямого эфира ВКонтакте отметил:

«Давайте понимать следующее: пассажирские причалы очень долго добивались финансирования этого объекта. В итоге получили, запроектировали. Столбы освещения, которые там установлены, сделаны на основании проекта. Он включает светотехнический расчёт и расстановку опор. <...> Не надо подходить с какими-то варварскими методами и убирать элементы освещения. Думаю, мы договоримся и просто буквы переставим, и людям будет комфортно фотографироваться».

Напомним, в конце ноября фотографы обратились к властям с просьбой перенести световую опору, чтобы она не портила кадры.

Популярный символ Перми был создан российским художником Борисом Матросовым в 2005 году для фестиваля «Арт-поле», а спустя четыре года его установили рядом с Речным вокзалом.





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