Завершена реконструкция набережной Камы у речного вокзала Перми Обновлена привокзальная площадь и променадная часть нижнего яруса Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Перми завершилась реконструкция участка набережной Камы у речного вокзала. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Обновлена привокзальная площадь и променадная часть нижнего яруса. Проведено берегоукрепление и восстановление лестниц и подходов к причалам. Теперь посадка на теплоходы будет осуществляться через два модульных здания КПП транспортной безопасности. Для маломобильных пассажиров оборудованы электрические подъёмники, пандусы и уложена тактильная плитка.

«Продолжим создавать современную инфраструктуру на воде. Каждый год к нам заходит всё больше судов, а в следующем году Пермь станет отправной точкой для трёх крупных круизных маршрутов,» — написал глава Прикамья.

Напомним, капитальный ремонт объекта проводило ООО «ТехДорГрупп». Согласно контракту, весь комплекс работ подрядная организация должна была выполнить до конца декабря 2022 года.

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

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