Создатель фразы «Счастье не за горами» требует отозвать права на неё у предпринимателя из Нытвы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Создатель популярной фразы «Счастье не за горами» художник Борис Матросов потребовал отозвать права на неё у нытвенского предпринимателя, который зарегистрировал одноимённую торговую марку. Об этом сообщает Properm.ru.

Выяснилось, что сам Борис Матросов не давал согласия на создание торговой марки с его фразой. Предприниматель, который зарегистрировал фразу в качестве товарного знака, начал предлагать сувенирным лавкам и издателям платить ему проценты с продаж, ссылаясь на то, что он является правообладателем. Некоторые из них согласились на это предложение.

Адвокаты утверждают, что художник имеет все шансы восстановить права на «Счастье не за горами».

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