Максим Артамонов Создатель фразы «Счастье не за горами» не смог отозвать права на неё у предпринимателя из Нытвы Отказ будет обжалован в суде по интеллектуальным правам Поделиться Твитнуть

Художник Борис Матросов, известный как автор арт-объекта «Счастье не за горами» на пермской набережной, не смог оспорить патент на одноимённое словосочетание, зарегистрированное нытвенским предпринимателем Алексеем Мальцевым, который выпускает одежду с такой надписью.

Как сообщает издание 59.ru, жалоба Матросова была рассмотрена 9 января в Роспатенте. В течение нескольких месяцев художник пытается отозвать патент на фразу «Счастье не за горами» у Алексея Мальцева. В ходе заседания Матросову было отказано в удовлетворении его жалобы, а патент предпринимателя не аннулирован.

По словам адвоката Бориса Матросова, решение будет обжаловано в суде по интеллектуальным правам.

Напомним, в ноябре 2022 года Алексей Мальцев подал документы на регистрацию товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, чтобы запустить под ним производство одежды и обуви. В апреле 2023 года товарный знак был зарегистрирован Роспатентом.

В августе 2023 года стало известно, что Борис Матросов потребовал отозвать права у Мальцева на известную фразу. Выяснилось, что сам художник не давал согласия на создание торговой марки с его фразой. Предприниматель, который зарегистрировал её в качестве товарного знака, начал предлагать сувенирным лавкам и издателям платить ему проценты с продаж, ссылаясь на то, что он является правообладателем. Некоторые из них согласились на это предложение.

Арт-объект «Счастье не за горами» был установлен на набережной Камы в Перми в 2009 году.

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