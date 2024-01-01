Борису Матросову отказали в правах на инсталляцию «Счастье не за горами» в Перми Соответствующее решение вынес Роспатент Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автор пермской инсталляции «Счастье не за горами» Борис Матросов не смог добиться отмены прав предпринимателя Алексея Мальцева из Нытвы на товарный знак с такой же фразой. Роспатент вынес соответствующее решение, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

Во время разбирательства Борис Матросов ссылался на известность фразы благодаря своему арт-объекту, который включён в путеводители как одна из достопримечательностей Перми. Алексей Мальцев настаивал, что фраза «счастье не за горами» сама по себе не ассоциируется с конкретной инсталляцией и означает просто «счастье близко и достижимо», поэтому не может считаться результатом творческого труда Морозова.

Коллегия Роспатента согласилась с доводами Алексея Мальцева, отметив, что ещё в 1859 году было опубликовано произведение Николая Добролюбова под названием «Счастие не за горами».

Напомним, Алексей Мальцев в апреле 2023 года зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности товарный знак "Счастье не за горами", чтобы запустить под ним производство одежды и обуви. Он также начал предлагать сувенирным лавкам и издателям платить ему проценты с продаж, ссылаясь на то, что он является правообладателем. Некоторые из них согласились на это предложение.

В августе стало известно, что Борис Матросов потребовал отозвать права у Мальцева. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки, как он считал, с его фразой. Также в качестве аргумента приводился рекламный ролик бизнесмена. Как напоминает РБК, в нём Мальцев использовал кадры арт-объекта «Счастье не за горами». По мнению адвокатов художника, это доказывает связь бренда и инсталляции.

Жалоба Матросова была рассмотрена в Роспатенте 9 января 2024 года. В ходе заседания художнику отказали в её удовлетворении.

Арт-объект «Счастье не за горами» был установлен на набережной Камы в Перми в 2009 году и стал одним из символов города.

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