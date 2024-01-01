Борису Матросову отказали в правах на инсталляцию «Счастье не за горами» в Перми
Соответствующее решение вынес Роспатент
Автор пермской инсталляции «Счастье не за горами» Борис Матросов не смог добиться отмены прав предпринимателя Алексея Мальцева из Нытвы на товарный знак с такой же фразой. Роспатент вынес соответствующее решение, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.
Во время разбирательства Борис Матросов ссылался на известность фразы благодаря своему арт-объекту, который включён в путеводители как одна из достопримечательностей Перми. Алексей Мальцев настаивал, что фраза «счастье не за горами» сама по себе не ассоциируется с конкретной инсталляцией и означает просто «счастье близко и достижимо», поэтому не может считаться результатом творческого труда Морозова.
Коллегия Роспатента согласилась с доводами Алексея Мальцева, отметив, что ещё в 1859 году было опубликовано произведение Николая Добролюбова под названием «Счастие не за горами».
Напомним, Алексей Мальцев в апреле 2023 года зарегистрировал в Федеральной службе по интеллектуальной собственности товарный знак "Счастье не за горами", чтобы запустить под ним производство одежды и обуви. Он также начал предлагать сувенирным лавкам и издателям платить ему проценты с продаж, ссылаясь на то, что он является правообладателем. Некоторые из них согласились на это предложение.
В августе стало известно, что Борис Матросов потребовал отозвать права у Мальцева. Художник заявил, что не давал согласия на создание торговой марки, как он считал, с его фразой. Также в качестве аргумента приводился рекламный ролик бизнесмена. Как напоминает РБК, в нём Мальцев использовал кадры арт-объекта «Счастье не за горами». По мнению адвокатов художника, это доказывает связь бренда и инсталляции.
Жалоба Матросова была рассмотрена в Роспатенте 9 января 2024 года. В ходе заседания художнику отказали в её удовлетворении.
Арт-объект «Счастье не за горами» был установлен на набережной Камы в Перми в 2009 году и стал одним из символов города.
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