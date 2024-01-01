Советник главы Перми Василий Головин может трудоустроиться в ДК Солдатова Сейчас учреждение культуры возглавляет Владимир Воробей Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Действующему советнику мэра Перми Василию Головину прочат трудоустройство в МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Предполагаемый пост в муниципальном дворце культуры, на который может претендовать чиновник, ещё не определён, отмечает издание.

Контракт действующего директора ДК им. Солдатова Владимира Воробья истекает осенью этого года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в конце мая этого года начальник департамента Василий Головин покинул пост куратора пермской культуры и перешёл на должность советника мэра. Он приступил к исполнению своих новых обязанностей с 3 июня. Его место в городском департаменте культуры заняла заместитель главы администрации Ленинского района Анастасия Хорошева.

Василий Головин курировал пермскую культуру с марта 2021 года, когда мэром был Алексей Дёмкин. До этого, в 2020-м, занимал должность заместителя министра культуры Пермского края, а ещё раньше возглавлял Дворец культуры им. Кирова в Кировском районе краевого центра.

Напомним, с 2006 года ДК им. Солдатова возглавляет Владимир Воробей. Он родился в январе 1956 года в Перми. Окончил филфак ПГУ, возглавлял студенческий клуб политехнического вуза. Снимался в кино. Наиболее известен по роли Ивана Семёнова в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова — второклассника и второгодника», снятом в Перми по мотивам книги Льва Давыдычева. Получил приз за лучшее исполнение детской роли в этом фильме на первом Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Киеве (1966).

В 2022 году президент Путин подписал Указ о награждении генерального директора МАУК «Пермский городской дворец культуры им. А.Г. Солдатова» Владимира Воробья медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В документе говорилось, что Владимир Воробей отмечен за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Рекомендуем также почитать наш материал о том, что происходит с дворцами культуры в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.