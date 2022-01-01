Путин подписал Указ о награждении директора пермского ДК им. Солдатова Владимиру Воробью вручат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени Поделиться Твитнуть

Владимир Воробей / фото: chaiknet.ru

Генерального директора МАУК «Пермский городской дворец культуры имени А.Г. Солдатова» Владимира Воробья наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий Указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.

В Указе говорится, что Владимир Вацлавович Воробей отмечен за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Владимир Воробей родился в январе 1956 года в Перми. Окончил филфак ПГУ, возглавлял студенческий клуб политехнического вуза. Снимался в кино. Наиболее известен по роли Ивана Семёнова в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова — второклассника и второгодника», снятом в Перми по мотивам книги Льва Давыдычева. Получил приз за лучшее исполнение детской роли в этом фильме на первом Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов в Киеве (1966 год).

С 2006 года возглавляет ДК. им. Солдатова.

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