Начальник департамента культуры станет советником главы Перми Василий Головин уходит в отставку 31 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин станет советником главы города. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Этот пост Головин займёт после отставки с должности главы департамента, которая состоится в конце мая.

О том, что в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми в ближайшее время сменится руководство, в пресс-службе мэрии сообщили 15 мая.

Василий Головин руководил департаментом с марта 2021 года. До этого, в 2020-м, занимал должность заместителя министра культуры Пермского края, а ещё раньше возглавлял Дворец культуры им. Кирова в Кировском районе краевого центра.

Новым руководителем департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми станет заместитель главы администрации Ленинского района Анастасия Хорошева.

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