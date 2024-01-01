Начальник пермского департамента культуры Василий Головин покидает должность Ведомство возглавит Анастасия Хорошева Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте культуры администрации Перми в ближайшее время сменится руководство. Прежний начальник ведомства Василий Головин покинет мэрию после 31 мая. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Василий Головин руководил департаментом с марта 2021 года. До этого, в 2020 году, он занимал должность заместителя министра культуры Пермского края, а ещё раньше возглавлял дворец культуры имени Кирова в Кировском районе краевого центра.

Новым руководителем департамента культуры администрации Перми станет заместитель главы администрации Ленинского района Анастасия Хорошева.

Она окончила Пермский государственный технический университет (ПГТУ) по специальности «Связи с общественностью». Имеет опыт работы на руководящих должностях в сферах маркетинга, культуры, событийном сопровождении деятельности крупных компаний и ответственных лиц.

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