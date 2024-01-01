Максим Артамонов Пока не утерянное наследие Что происходит с дворцами культуры в Перми Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Представители администрации Перми рассказали о состоянии и перспективах развития городских дворцов культуры. Результаты проведённой ревизии учреждений депутатам Пермской гордумы на комитете по социальной политике представил начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Василий Головин. «Новый компаньон» узнал, что сейчас происходит с городскими ДК, сколько денег тратится на их содержание и какие главные проблемы есть с этими объектами.

Непрофильные активы

В советское время в Перми было 16 дворцов культуры. Все они принадлежали промышленным предприятиям. Большинство из них построено в 1960-е годы, а в 1990-е, когда заводы стали избавляться от непрофильных активов, здания использовались под торговые площади и для нужд, далёких от культуры и прямого назначения таких объектов. Например, в ДК им. Чехова в Орджоникидзевском районе раньше находились автошкола и швейная мастерская. Впрочем, такая судьба постигла не только этот дворец.

По данным администрации Перми, сейчас в городе функционируют 12 дворцов: семь муниципальных, четыре ведомственных и один частный. Большинство из них построены в 1960-е годы и сейчас требуют ремонта. По­этому одна из ключевых задач, которую ставят чиновники, — приведение их в нормативное состояние и улучшение материально-технической базы. Деньги на содержание учреждений выделяются из бюджета Перми и внебюджетных источников.

В прошлом году, когда Пермь отмечала 300-летие, из федерального, краевого и муниципального бюджетов было выделено порядка 160 млн руб. на текущий ремонт трёх объектов: ДК «Искра», ДК им. С. М. Кирова и ДК им. М. И. Калинина. Расходы на ремонт составили 50,8 млн руб., 51,6 млн руб. и 57,4 млн руб. соответственно.

В текущем году планируется разработка научно-проектной документации на проведение капитального ремонта здания ДК им. А. Г. Солдатова. Деньги выделят из городского и краевого бюджетов — порядка 43 млн руб.

В целом финансовое обеспечение дворцов культуры выглядит следующим образом. В 2022 году на содержание всех городских ДК власти выделили 159,4 млн руб., внебюджетные источники составили 108,6 млн руб. В прошлом году суммы увеличились и составили уже 190,6 млн и 131,3 млн руб. соответственно. В этом году и в течение следующих двух лет планируется направить на содержание дворцов 207,8 млн руб. из бюджета, 131,3 млн руб. составят внебюджетные расходы.

Кстати, одним из 16 объектов был ДК «Телта», который располагался у набережной Камы. Здание снесли несколько лет назад, и, таким образом, этот дворец культуры ушёл в небытие. Ещё три объекта перепрофилировали: речь идёт о ДК строителей — сейчас ТЦ «Триада», ДК им. Ф. Э. Дзержинского — ныне МАУ «Дом молодёжи» и ДК Гознака, который стал ГКБУК ПДНТ «Губерния».

В городских ДК сегодня существует более 200 клубных формирований, в том числе спортивных и культурных. Там занимается более 5 тыс. участников. В этих учреждениях культуры работает более 280 человек.

Центр поможет, но не всем

Несмотря на то что город вкладывает деньги в развитие этих учреждений культуры, существует проблема в отсутствии федеральной поддержки именно городских ДК, отмечает Василий Головин. Например, нацпроект «Культура» предусматривает создание и реконструкцию культурно-досуговых учреждений, но в сёлах.

«Мы понимаем, что это маленькие муниципалитеты и Пермь в эту категорию не попадает», — сказал глава городского департамента культуры.

В связи с этим городские и краевые власти сейчас ищут возможность участия учреждений культуры в различных всероссийских и региональных конкурсах, предусматривающих предоставление грантов для развития творческих коллективов.

Востребованность учреждений культуры напрямую зависит от качества инфраструктуры и внутреннего сервиса. Василий Головин сослался на распоряжение главы Перми, который поставил задачу развивать дворцы культуры во всех направлениях: с точки зрения материально-технического обеспечения, благоустройства прилегающих территорий и внутренней навигации. Например, в некоторых дворцах в этом году планируется создать социальный кинозал и диджитал-пространство.

Городские и краевые власти сейчас занимаются картированием, то есть наносят на карту Перми все объекты культуры, включая дворцы, клубы, центры, как муниципальные и краевые, так и частные.

«В результате мы поймём, где меньше всего таких учреждений, чтобы дополнить наши предложения в рамках комплексного развития территорий», — пояснил Василий Головин.

«Он как бы есть, но его как бы нет»: проблема частных ДК

Во время обсуждения у депутатов возник отдельный вопрос по ДК им. Ленина в Мотовилихе, который в 2005 году приватизировала евангельская организация «Новый завет». Такая ситуация привела к тому, что жители Мотовилихинского района остались без муниципального ДК.

Депутаты заинтересовались, планируют ли городские власти найти площадку для строительства нового дворца в Мотовилихе?

«У нас краевым руководством в том числе озвучивались предложения поискать возможность приобрести дворец обратно в собственность либо края, либо города Перми. Насколько я знаю, эта работа ведётся», — сказал Головин.

На нарастающие проблемы с ДК им. Ленина обратила внимание депутат Ирина Горбунова. По её словам, в этом году со многими учреждениями образования собственники здания не заключили договор аренды, и некоторые мероприятия оказались на грани срыва.

«Поэтому мы не можем провести мероприятия в ДК Ленина: он как бы есть, но его как бы нет», — добавила Горбунова.

По данным депутата Олега Бурдина, в настоящее время бюджетное финансирование покрывает порядка 60% расходов учреждений культуры. Всё остальное они должны зарабатывать сами. В связи с этим Бурдин предложил пересмотреть нормативы.

«Если мы будем экономить на содержании учреждений, мы снова придём к той же точке, с которой начинали», — посетовал депутат.

Наполнение смыслами

По мнению исследователя архитектурного бюро Saga Александра Михайлова, вопрос о дворцах культуры, которые остались в качестве советского наследия, — сложный, и он должен решаться не на городском уровне.

«В России существует система домов и дворцов культуры, которая наследуется от СССР и его идеологических потребностей. Они часто воспринимаются как телега без колёс, но в последнее время в Министерстве культуры на разных уровнях приходит понимание, что это наличествующая культурная инфраструктура, которая на деле позволяет реализовывать много гастрольных и фестивальных проектов, и неслучайно, что Дягилевский фестиваль так активно в последнее время эксплуатирует ДК Солдатова», — отмечает эксперт.

Александр Михайлов обратил внимание, что вопрос финансов здесь самый важный, но есть и другие: нужно принять решение о приспособлении помещений — какие культурные мероприятия там могут проходить, а какие нет, и составить дорожную карту с приоритетами, отреставрировать здание и набрать арендаторов.

Директор ООО «АН Привилегия» Светлана Сорокина считает, что на сегодняшний день в Перми достаточно много вложений сделано в инфраструктуру и внешний облик не только центральных районов Перми, но и отдалённых от центра, в том числе и в дворцы культуры.

«Посетив многие города России, могу с уверенностью сказать, что городская среда многих из них уступает нашей. На сегодняшний день из доступных в информационном поле источников видно, что силы властей уже направлены на преображение внешнего и внутреннего вида многих дворцов культуры. Поэтому как житель Перми думаю, что в ближайшем будущем эта проблема будет планомерно решаться», — резюмировала Сорокина.

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